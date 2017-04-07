網瘋傳楊冪早期古裝照 清新頂辮子頭仙氣爆表

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楊冪早期古裝照罕見曝光，在網路引發瘋傳。（圖／取材自微博）

大陸女星楊冪4歲就演出電視劇，楊冪長大後在2003年正式出道，並以《神鵰俠侶》的郭襄而開始打開知名度，隨後演出《仙劍奇俠傳三》、《宮》等古裝劇爆紅，尤其楊冪穿起古裝、仙氣十足，還因此被封「古裝劇女神」，而今（7日）網路上則瘋船一組楊冪早期古裝照，引發熱議。

楊冪雖然模樣稚氣，不過可愛程度爆表，照片萌翻一票網友。（圖／取材自微博）

楊冪早期古裝照罕見曝光，今在網路引發瘋傳，當時楊冪模樣稚氣，她頂著辮子頭、氣質清新，一雙水汪汪大眼睛炯炯有神，楊冪不論俏皮托腮、露齒燦笑，可愛程度爆表，照片萌翻一票網友。

(中時電子報)