數位交通博物「海上領航者：燈塔」主題展

燈塔也是美麗的觀光景點。(圖：航港局提供)

為保存我國燈塔豐富的文物史料，向民眾呈現我國燈塔之美，航港局於「交通部數位交通博物館」網站辦理「指引回家的路，海上領航者：燈塔」主題展覽活動。

該主題展覽整合燈塔相關文字、照片及空拍影片，並建置「燈塔緣起」、「臺灣燈塔興建年表」及「回溯臺灣燈塔」等項目，以及提供「燈塔小知識」專區，讓民眾瞭解燈塔構造、燈器演變、燈塔守與燈塔塔身漆繪顏色等內容，且透過友善便利的網站操作與活潑生動的圖文意象，將我國燈塔自清同治七年（1868）年至現代迄今149年的悠久歷史進行完整講述，讓民眾得以對我國燈塔背後所蘊含的故事有更深入的認識與瞭解。

未來航港局將持續積極推動燈塔觀光，並透過刊物出版、影片製作、網路平臺推廣，以及開放實體文物展示之「燈塔文物館」等方式，將我國每座燈塔所蘊含的豐富歷史和文化價值展現於國人面前，讓美麗的燈塔故事傳承於後代子孫。

(工商)