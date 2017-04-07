川普接受習近平訪華邀請

川普和習近平在會上握手寒暄。(圖/美聯社)

眾所矚目的習川會在佛州棕櫚灘的馬阿拉哥俱樂部(Mar-a-Lago)舉行，美國總統川普在會談時表示：「我們已經發展出非常、非常好的友情，長遠而言，我認為中美會有良好的關係，我也十分期待」，之後兩位國家領導人還一起共進晚宴，互動友好。而據新華社報導，川普已經接受中國國家主席習近平訪華的邀請，未來將赴華訪問。習近平也表示，期望能推進中美在投資、基礎建設及能源方面的合作。

(中時電子報)