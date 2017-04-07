龜山警鍥而不捨 阻上百噸混充酒流入市面
上百噸混充酒險流入市面！寶成公司涉嫌以工業用酒精名義，申報進口食用酒精，短繳17％進口關稅以及規避每公升15元的菸酒稅，再低價轉賣給國內4家合法製酒公司，不法獲利上億元，檢警財兵分13路，查獲近250噸的威士忌、高粱酒和不明酒液，所幸抽檢符合食用酒精標準，但仍將犯嫌依詐欺、虛偽標示等罪嫌移送。
龜山警分局前年11月接獲線報指稱，進口商寶成公司疑似大量進口工業用未變性酒精，過海關後到龜山倉庫貨櫃存放，之後流向不明，透過科技監控以及天羅地網監錄系統交叉比對，追蹤發現全都流向高雄、新竹、彰化和台中4家國內合法製酒公司，混合各種香料、甜味劑後（酒精、香精、糖精加水，俗稱三精1水）製成高粱酒、米酒、葡萄酒、威士忌等28項酒品。
檢警追查發現，寶成以進口關稅率僅3％「工業用未變性酒精」名義，申報進口進口關稅率達20％的「食用酒精」，短繳17％進口關稅和每公升15元的菸酒稅，初估2016年2月至今已進口45萬公升，短繳上億元的關稅和菸酒稅。
龜山警在高雄地檢署指揮下，會同桃園市政府財政局、刑事警察局等單位，兵分13路前往桃園中壢區、新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、高雄市等製酒公司、倉庫、酒精批發商搜索，光在中壢就查獲不明酒液97公噸，其餘12處地點則查扣5萬3144瓶、28噸951公升的威士忌、高梁酒等酒品，以及不明酒液125噸960公升。
龜山警表示，業者為躲避查緝，貨櫃車司機常於深夜突襲式發貨，專案小組常得深夜緊急跟監蒐證，業者還會派出小蜜蜂尾隨運送酒精的大型槽車，隨時通報是否有遭跟監，查緝非常困難，在鍥而不捨、反覆比對下，終在1年半內逐步拼湊出犯罪拼圖，一舉查獲混摻酒品的不法集團，全案依詐欺、商品品質虛偽標示等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。