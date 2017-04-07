龜山警鍥而不捨 阻上百噸混充酒流入市面

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

上百噸混充酒險流入市面！寶成公司涉嫌以工業用酒精名義，申報進口食用酒精，短繳17％進口關稅以及規避每公升15元的菸酒稅，再低價轉賣給國內4家合法製酒公司，不法獲利上億元，檢警財兵分13路，查獲近250噸的威士忌、高粱酒和不明酒液，所幸抽檢符合食用酒精標準，但仍將犯嫌依詐欺、虛偽標示等罪嫌移送。

龜山警分局前年11月接獲線報指稱，進口商寶成公司疑似大量進口工業用未變性酒精，過海關後到龜山倉庫貨櫃存放，之後流向不明，透過科技監控以及天羅地網監錄系統交叉比對，追蹤發現全都流向高雄、新竹、彰化和台中4家國內合法製酒公司，混合各種香料、甜味劑後（酒精、香精、糖精加水，俗稱三精1水）製成高粱酒、米酒、葡萄酒、威士忌等28項酒品。

檢警追查發現，寶成以進口關稅率僅3％「工業用未變性酒精」名義，申報進口進口關稅率達20％的「食用酒精」，短繳17％進口關稅和每公升15元的菸酒稅，初估2016年2月至今已進口45萬公升，短繳上億元的關稅和菸酒稅。

龜山警在高雄地檢署指揮下，會同桃園市政府財政局、刑事警察局等單位，兵分13路前往桃園中壢區、新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、高雄市等製酒公司、倉庫、酒精批發商搜索，光在中壢就查獲不明酒液97公噸，其餘12處地點則查扣5萬3144瓶、28噸951公升的威士忌、高梁酒等酒品，以及不明酒液125噸960公升。

龜山警表示，業者為躲避查緝，貨櫃車司機常於深夜突襲式發貨，專案小組常得深夜緊急跟監蒐證，業者還會派出小蜜蜂尾隨運送酒精的大型槽車，隨時通報是否有遭跟監，查緝非常困難，在鍥而不捨、反覆比對下，終在1年半內逐步拼湊出犯罪拼圖，一舉查獲混摻酒品的不法集團，全案依詐欺、商品品質虛偽標示等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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(中時)

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

龜山警鍥而不捨，成功阻上百噸混充酒流入市面。（蔡依珍翻攝）

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