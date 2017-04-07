美飛彈轟炸敘 關鍵是俄國作何反應？
美國當地時間6日是中國國家主席習近平與美國總統川普在佛羅里達州進行首次高峰會談，與此同時，川普還一邊進行令人措手不及的，向敘利亞發動近60枚飛彈攻擊，造成全球震驚，也把大家的目光焦點從習川會，轉向美國攻打敘利亞以後，在敘仍有駐軍基地的俄羅斯反應又會如何呢？
據《俄羅斯衛星網》報導，克里姆林宮發布消息，俄國總統普丁(Vladimir Putin)認為，美國飛彈轟炸敘利亞空軍基地，是對主權獨立國家的「侵略行為」，並且已經嚴重損害「俄美關係」。普丁認為美國憑藉杜撰出來的藉口，發動飛彈攻擊敘利亞，已經嚴重違反了國際法，因為聯合國人士證實認為敘利亞儲備的化學武器已被銷毀，而美國總統川普任意攻打敘利亞的行為，是忽視恐怖份子IS存在的事實，並且已經侵害了敘國的主權。
報導稱，美海軍出動2艘飛彈驅逐艦，發射近60枚戰斧巡弋飛彈，向敘利亞進行攻擊的同時，美國總統川普正在與習近平進行午餐，於是川普還當面告訴習近平，美軍派艦攻擊敘利亞基地這件事。
報導指出，美國海軍此次對敘利亞軍事基地進行攻擊的主要目標是謝拉特機場。
(中時電子報)
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