印度發現猴女 可能從小被猴撫養

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印度北方省警方最近在卡塔尼亞葛特（Katarniyaghat）動物保護區猴群中找到一名約8歲女孩，她不會講話用四肢走路，就好似一隻猴子，醫生正逐漸讓她重回人類生活。

綜合「印度時報」（Times of India）和「新德里電視台」（NDTV）報導，當地副警長雅達夫（Suresh Yadav）今年1月在北方省巴赫賴奇（Bahraich）的卡塔尼亞葛特動物保護區巡邏時，無意中發現一名女孩和猴群在一起。

根據雅達夫描述，這名女孩和猴群很親暱，而且用四肢走路，動作、習性也好像一隻猴子，而且不會講話，只會有如猴子般嘶叫。

雖然這名女孩抗拒警察，但雅達夫還是把這名女孩帶往醫院，由醫生進行診斷。

負責診治這名女孩的醫生辛赫（D K Singh）說，這名女孩可能與動物生活久了，吃東西就像動物一樣，而且看到人類靠近時就會躲開，且皮膚上有一些痕跡，研判這名女孩可能與動物生活在一起有好長一段時間，也許從小就被猴群撫養。

經過醫院和復建機構兩個多月的努力，這名女孩已經逐漸開始接受人類，也開始訓練以雙腳走路。

辛赫表示，女孩現在更加健康，整體情況也有明顯改善。

過去也曾發現人類女孩或男孩被狼、熊等動物撫養長大，舉止也和狼或熊一樣。1060407

(中央社)