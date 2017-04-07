川習會 林全盼美國與對岸維持穩定關係
川習會登場，行政院長林全今天表示，當然希望美國與對岸維持穩定的往來與關係，也盼台灣與美國和對岸的關係穩定。
林全下午出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，會前受訪時作上述表示。
對於台灣至今未收到WHA（世界衛生大會）邀請函，林全表示，台灣應該有權利參與所有的國際組織，特別是WHA，因為健康跟防疫是基本人權，也是作為世界公民的義務，期待WHA對台灣採取友善態度，政府也會盡力去爭取。
另外，美國今天對敘利亞發射59枚戰斧巡弋飛彈，台股應聲下跌，林全對此表示，任何區域衝突勢必影響全球經濟，台灣股市對國際變化相當敏感，但民眾不需要無限放大。
媒體詢問，因一例一休上路，讓外食費創新高？林全回應，政府會特別注意物價，消費者物價指數1月微幅上升、2月微幅下跌，3月又微幅上升，都在合理的穩定範圍內。他呼籲社會大眾和業者，不應該以一例一休作為渲染漲價的理由，政府會努力維持合理物價。1060407
(中央社)
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