孔劉和朴寶劍角逐百想藝術大賞戲帝
南韓本屆「百想藝術大賞」電視單元的最佳男主角獎，由主演「鬼怪」的孔劉和主演「雲畫的月光」的朴寶劍一同角逐，競爭激烈，究竟鹿死誰手，目前尚難定奪。
南韓「百想藝術大賞」名稱源於1954年「韓國日報」創辦人張基榮的雅號「百想」，已故張基榮是1960年代轟動台灣的韓片「淚的小花」女主角文姬的公公。
「百想藝術大賞」在南韓演藝圈的名聲遠超過大鐘獎、青龍獎等。
2006年「韓國日報」報系旗下「日刊體育」被「中央日報」報系併購，「百想藝術大賞」就由中央日報文化事業部主管運作。
「百想藝術大賞」電視單元爭奪最佳男主角除孔劉和朴寶劍外，主演「嫉妒的化身」的曹政奭、主演「金科長」的南宮(王民)、主演「浪漫醫生金師傅」的資深影帝韓石圭，也加入角逐。
電視單元入圍最佳女演員包括：「鬼怪」的鬼新娘金高恩、「通往機場的路」空姐金荷娜、「大力女子都奉順」女力士朴寶英、「Doctors醫生們」女醫生朴信惠、「浪漫醫生金師傅」女主角徐玄振。
「百想藝術大賞」頒獎典禮將於5月3日在首爾COEX舉行。1060407
(中央社)
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