印度將生產俄羅斯攻擊直升機
印度國防部高層官員近日透露，俄羅斯總統蒲亭已經批准俄印合資企業在「來印度製造」（Make in Inida）政策下，於印度生產200架卡莫夫226（Kamov-226）型攻擊直升機。
「印度時報」（Times of Inida）引述國防部官員報導，印度已接獲通知，蒲亭（Vladimir Putin）批准由俄羅斯直升機公司與印度斯坦航空（（Hindustan Aeronautics Limited, HAL）合資設立的公司，在印度生產卡莫夫226型攻擊直升機。
印、俄雙方於2015年12月達成政府間協議，在印度生產200架卡莫夫226型直升機。2016年10月在雙方領導人出席印度果阿舉辦的金磚國家高峰會時，正式簽署採購合約，總價10億美元。
不過，由於印度政府對直升機生產的成本分攤方式有意見，合約被拖延了數個月。
報導指出，印度由於貪污和技術評估等問題，致過去從海外採購197架類似的攻擊直升機歷經3次淘汰。
印度軍方目前使用的「獵豹」（Cheetah）等型直升機服役已超過12到15年以上，估計印度在未來10年到20年間，必須淘汰1200架不同類型軍用直升機。
因此，印度軍方積極想尋求新輕型直升機，而在印度生產卡莫夫226型直升機，將可解決燃眉之急。
由於這些輕型直升機可在印度鄰近巴基斯坦和中國大陸的高海拔領土，從事作戰、運補和傷亡者疏散等多項任務，面對印度與巴、中緊張情勢加深，印度軍方相當重視採購輕型直升機。
印度預計未來將採購近800架直升機，金額約在1.5兆盧比（新台幣近7500億元）左右，除俄羅斯外，美國最近也向印度提出「未來垂直起降飛機」（Future vertical-lift aircraft）計畫，建議由美國與印度在未來15年聯合開發5個不同的軍用直升機或同樣功能的整套裝備，成本約80億美元。1060407
(中央社)
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