核三廠大修冒白煙 民眾嚇一跳

台電核三廠2號機從7日凌晨起進行為期41天的大修工作，廠內中午冒出白煙，雖然核三廠有事先發布新聞，表示會有白煙冒出，但還是有不知情的民眾嚇了一跳。（民眾提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年4月7日

台電核三廠2號機從今天凌晨起進行為期41天的大修工作，廠內中午冒出白煙，雖然核三廠有事先發布新聞，表示會有白煙冒出，但還是有不知情的民眾嚇了一跳。

核三廠表示，這次的2號機大修，機組在停機過程及大修期間因作業需要，會有清潔的白色水蒸汽排放至廠房外，並產生聲響，這些都屬正常現象，請民眾放心。

核三廠2號機大修，預定於5月17日併聯發電。1060407

(中央社)