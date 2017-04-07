奧塞特展 重點看梵谷午睡米勒拾穗

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「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」今天舉行開幕記者會，展覽在亞洲僅巡迴韓國首爾及台北兩站，展出包括梵谷「午睡」、米勒「拾穗」等69件作品，總保值超過新台幣150億元。

「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」今天下午在國立故宮博物院舉行開幕記者會，故宮院長林正儀指出，這個展覽在首爾有23萬人次參觀，期望在故宮能有30萬參觀人次。

「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」展出梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術家69件作品，完整展現西方19世紀下半葉豐碩的藝術成果，展品總保值超過150億元。

奧塞美術館主要收藏1848至1914年間創作的藝術作品，承襲羅浮宮的傳統並銜接巴黎市立現代美術館與龐畢度文化中心等國立現代美術館之間跨距。

從奧塞美術館的繪畫典藏，得以觀察19世紀的重要藝術發展。這次展覽也展出擁有迷人色彩的梵谷「午睡」、奧塞鎮館之寶的米勒「拾穗」，以及世紀經典名畫雷諾瓦「彈鋼琴的少女」等曠世名畫。

奧塞美術館行政長艾倫隆巴德（Alain Lombard）代表奧塞美術館長來台參加開幕記者會，他表示，希望藉由這次展覽，開啟台、法博物館的交流，也藉由展覽帶領台灣民眾穿越至19世紀，沉浸於奧塞美術館的美學世界。

「印象．左岸－奧塞美術館30週年大展」以5大美學概念劃分，包含浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義、20世紀現代藝術之起源等。在這5個重要藝術運動對照之下，讓觀眾彷彿漫步巴黎左岸，看盡19世紀的藝術獨特面貌。

「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」明天起至7月24日在國立故宮博物院圖書文獻大樓1樓展出。1060407

(中央社)