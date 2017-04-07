大聯盟名捕莫里納神技 奉送不死三振

美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀隊球員趣事多，2天前野手皮斯寇提1局被球砸3回衰到爆，今天換捕手莫里納在本壘板找不到球，搞了半天原來球如吸鐵般黏在他的護具上。

莫里納（Yadier Molina）在甫落幕的世界棒球經典賽（WBC），展現令對手卻步的阻殺功力令人印象深刻，不過今天對壘芝加哥小熊隊，處理理當輕而易舉的三振，卻耍了大烏龍。

比賽進行至7局上沒人出局，2好球沒壞球，小熊打者瞄準本壘前落地的壞球揮棒落空，立即棒子一丟往1壘狂奔。

紅雀1壘手就位等著捕手快傳封殺，莫里納脫了面罩東張西望上看下瞧，棒球如魔球般消失了就是找不著。最後他低頭才發現，這顆球就像吸鐵又像魔鬼氈，牢牢黏在他的護具上，奉送對手一次不死三振，莫里納當下傻眼又哭笑不得。1060407

(中央社)