言論自由日 總統：為民主人奮鬥到底

總統蔡英文表示，今天是台灣的第一個言論自由日，台灣人就是民主人、自由人，「我身為台灣的總統，會繼續為民主公義努力，捍衛這來不易的自由奮鬥，為台灣民主人奮鬥到底。

鄭南榕基金會今天在新北市金山舉行殉道28週年追思會，蔡總統應邀前往致詞，並與遺孀葉菊蘭、家屬，基金會董事長許景河，一起獻花悼念。

鄭南榕基金會表示，訂定國定「言論自由日」已經是蔡總統所兌現的承諾，也展現重視鄭南榕精神。

許景河說，鄭南榕所倡議的「百分之百的言論自由」，已經逐漸成為國民心中的普世價值，也是民主政治核心價值的基礎。希望機構性的言論限制，可以用學術研討與進步法律來拆解，民眾心中的小警總可以用教育與文化來解除。

總統說，對很多台灣的年輕人來說，鄭南榕最有名的一句話，就是「剩下就是你們的事了」，1989年鄭殉道後留下很多事情，留給後人繼續努力，當時國會未全面改選，總統未直接民選，刑法100條、懲治叛亂條例還限制人們言論自由。

她表示，總統已經直選，更完成和平3次政黨輪替，全世界提到台灣，除經濟發展，也提到台灣的民主。不過「我們也有新的問題，解決問題是我們的目標」。就像鄭南榕講的那句話時，代表的是「不管發生什麼事，都不准放棄、不自滿」的期許和囑託。

她說，「強調民主、追求公平正義一直是我們堅持的價值，民主留在我們血液裡面，也對太陽花學運的年輕朋友，表達政府對民意的反省態度」。

總統說，會持續清查與開放歷史檔案，將促進轉型正義列為優先法案，目前立法院正在協商中。她表示「公平正義是我一直念茲在茲的事」，無論是建構社會安全網、推動長照2.0、興辦社會住宅、建構年金與退休給付制度的永續性，創新產業，分配政府資源、平衡區域建設等，攸關民生政策，是當前政府施政的要務，也是公平正義的具體實踐。 1060407

(中央社)