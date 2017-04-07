張淳淳剪髮籲總統勿同意妨害名譽除罪化

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地產女王張淳淳被控隱瞞凶宅訊息被起訴，被判無罪確定後，不滿官司期間遭受網路霸凌，今天赴北檢按鈴控告並大動作剪去留30年的頭髮，呼籲總統蔡英文勿同意妨害名譽罪除罪化。

張淳淳說，要把留了30年的長髮剪掉，剪掉霸凌者對她的傷害，也感謝朋友及粉絲的支持，她要重新生活，請求呼籲蔡總統不能讓妨害名譽罪除罪化。

張淳淳按鈴控告誣指她賣凶宅的代書賴瑞麟，涉嫌誣告等罪，並提起民事求償。1060407

(中央社)