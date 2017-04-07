戰斧巡弋飛彈美戰事先鋒 9大要點報你知

我要評比

敘利亞總統巴夏爾．阿塞德涉嫌下令用化武攻擊反抗軍占領區，美軍今天從地中海兩艘軍艦發射59枚戰斧巡弋飛彈報復。1991年波灣戰爭後，戰斧巡弋飛彈在多場戰事扮演關鍵角色。

根據「亞特蘭大新聞憲政報」（AJC），戰斧巡弋飛彈（Tomahawk）為高度精準武器。1名美國官員表示，遭鎖定的敘國基地相當小，50枚戰斧巡弋飛彈就能對那座基地造成「嚴重」破壞。

以下為「亞特蘭大新聞憲政報」和「華盛頓郵報」（The Washington Post）整理的戰斧巡弋飛彈9問：

●什麼是戰斧巡弋飛彈？

戰斧巡弋飛彈為次音速、使用噴射發動機推進的飛彈，可在離地約100英尺的低空飛行。

●可從何處發射？

戰斧巡弋飛彈可以從許多表面發射，但美國通常利用艦艇或潛艦來發射。

●要價多少？

每枚戰斧巡弋飛彈要價141萬美元（約新台幣4274萬元）。

●製造商是誰？

雷神公司（Raytheon Systems Company）製造戰斧Block IV。

●飛行速度有多快？

時速550英里（約885公里）。

●體積多大？

戰斧巡弋飛彈長20英尺、重2900磅，翼展8英尺9英寸，可搭載1000磅的彈頭。

●精準度有多高？

根據美國海軍，戰斧巡弋飛彈命中率約85%。

●美國是唯一擁有巡弋飛彈的國家嗎？

不是，共70多個國家擁有巡弋飛彈。

●實戰紀錄：

戰斧巡弋飛彈於1986年首次列入美國國防部武器名單，在多場戰爭中扮演關鍵角色，包括1991年美國對伊拉克的「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）。

製造這項武器的雷神公司表示，單是沙漠風暴行動就使用超過300枚戰斧巡弋飛彈。

戰斧巡弋飛彈從1991年波斯灣戰爭來，在美國各大戰役中扮演重要角色。五角大廈上次使用戰斧巡弋飛彈是在去年10月，因葉門的什葉派激進團體青年運動（Houthi）連日對多艘美國戰艦發射飛彈後，美軍自紅海對3個雷達陣地發射戰斧巡弋飛彈回擊。

2011年北大西洋公約組織（NATO）引領揮軍打擊前利比亞領導人格達費（Muammar Gaddafi）時，也曾使用戰斧巡弋飛彈。後來美國在中東地區打擊伊斯蘭國（IS）時，它依然是核心武器。

另外，美軍2014年9月對進入敘利亞的伊拉克好戰分子擴大空襲。五角大廈表示，美軍當時從波斯灣的「菲律賓海號」（USS Philippine Sea）和紅海的「勃克艦」（USS Arleigh Burke），共發射47枚戰斧巡弋飛彈，擊中蓋達組織（al Qaeda）分支呼羅珊集團（Khorasan Group）的多處據點。（譯者：中央社陳昱婷）1060407

(中央社)