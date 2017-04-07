日本單邊制裁北韓 再延長2年
共同社報導，日本政府在7日的內閣會議上作出決定，把13日到期的單邊制裁北韓措施再延長2年。主要內容是繼續全面禁止對北韓的進出口，和禁止所有北韓籍船舶入港。解決北韓綁架日本人問題不見進展，而且北韓強行多次發射彈道飛彈和實施核試，日本政府認為有必要繼續施壓。
始於2006年的禁止入港措施至今已連續11次延長，期間曾擴大過禁止入港的對象船舶範圍。日本外相岸田文雄在7日的記者會上強調稱，將在對話與施壓、行動對行動的基礎上，為全面解決綁架、核及飛彈等諸多懸而未決問題盡全力。
禁止入港措施的對象也包括曾停靠北韓港口的日本籍船舶和第三國船舶，北韓為開展人員往來和物資運輸而頗為重視的貨客船「萬景峰92」也在禁止入港之列。
日本政府從2006年啟動全面禁止從北韓進口，對北韓出口禁令則從2009年起實施。
(旺報)
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