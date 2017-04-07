希望吳焜裕沒看羅根!王鴻薇：否則恐提研發變種人
民進黨不分區立委吳焜裕日前在外交及國防委員會質詢時，提及中研院應研發雷射槍、核能驅動潛艦等武器，被外界批評為「科幻片等級」發言；國民黨籍台北市議員王鴻薇也酸說，搞不好下次吳焜裕會要求國防部研發變種人。
「這到底是幾流的立法委員？」王鴻薇在臉書表示，如果民眾有看過吳焜裕「科幻質詢」的影片，應該會跟她一樣感到心痛，因為發現自己繳的納稅錢，竟然是浪費在讓立委和官員於議場上講些不知所謂的話。
吳焜裕是民進黨主席蔡英文提名的不分區第一名立委，王鴻薇指出，他雖號稱食安專家，但在核食、瘦肉精美牛進口等議題上，並未看見其監督，行政院提高農藥殘留標準時，也不知他人在哪裡。
王鴻薇說，沒想到讓吳焜裕證明自己存在的地方，竟然是國防委員會，且是一鳴驚人；她更諷刺道，希望吳沒看過《羅根》，否則說不定會要求國防部研發變種人。
(中時電子報)
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