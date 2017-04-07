擊敗富國銀行 騰訊躍居全球第十大上市公司

大陸網路產業龍頭騰訊，正式超越美國富國銀行，成為全球第十大上市公司。（圖/美聯社）

據彭博社（Bloomberg）報導，旗下擁有微信、大陸網路業龍頭騰訊，以總市值2,790億美元（約8.45兆台幣），正式超越美國富國銀行（Wells Fargo），成為全球第十大上市公司。當前全球市值最高的上市公司依然是科技龍頭蘋果，以將近8千億美元（約24.2兆台幣）身價傲視群雄，除了蘋果與騰訊外，前十名依序分別是谷歌（Google）母公司Alphabet、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、波克夏創投（Berkshire Hathaway）、臉書（Facebook）、艾克森美孚（Exxon Mobil）、嬌生（Johnson & Johnson）和JP摩根（JP Morgan）。

成立於1998年的騰訊，總部位於廣東省深圳，旗下擁有QQ和微信兩大品牌，是當前大陸影響力最大的科技產業公司之一。2004年於香港證交所上市，目前是大陸市值最高的網路科技公司，不僅被評選為全球第四大科技公司，董事會主席馬化騰更是《胡潤IT富豪榜》的常客，排名僅次於萬達王健林和阿里巴巴的馬雲。截至2015年為止，騰訊集團總市值突破3千億人民幣（約1.33兆台幣），力壓其他三大網路企業新浪、網易和搜狐。

騰訊創始人之一、現任董事局主席馬化騰。（圖/新華社）

上月底繳出亮眼財報的騰訊，去年度總收入達1,519億元人民幣（約6,722億台幣），比前年增加48%；淨利潤為410.95億元人民幣（約1,818億台幣），也比前年大幅成長43%，平均每日進帳約1.12億人民幣（約4.96億台幣）。最大收入來源為「增值服務」，佔集團總收入約7成比例，其中網路遊戲讓它大賺708.44億人民幣（約3,135億台幣），旗下擁有5千萬玩家的網路遊戲《王者榮耀》，更刷新手機遊戲的紀錄。

(中時電子報)