只有小英旨意 沒有民意 蔡正元：人民罷免黃國昌

前國民黨立委蔡正元7日在臉書上號召罷免黃國昌。(圖/蔡正元臉書)

時代力量立委黃國昌日前遞狀自訴洪秀柱涉嫌妨害名譽，激起民眾高喊罷免黃國昌，加上現在街頭如火如荼的罷免行動，一時間似乎小有氣候。前國民黨立委蔡正元今天(7日)在臉書上聲援，稱黃國昌只是蔡英文的附庸，人民應罷免黃國昌！

蔡正元7日在臉書上發文，指黃國昌當立委後變得傲慢，人民要見他陳情，還得準備三千份連署；另一方面，他反對核能發電，但卻不反對日本核食，完全是在順應民進黨的施政。

蔡正元痛罵道，黃國昌眼中只有蔡英文的旨意，沒有人民的民意。是時候該展現民意、揮出人民的力量，起來罷免黃國昌！

(中時電子報)