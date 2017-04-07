慶兒童節 義大大昌醫院「童心童趣童樂會」
高雄市義大大昌醫院7日上午舉辦「2017童心童趣童樂會」歡慶兒童節系列活動，邀請鄰近鼎金國小師生及住院中或來就診的大小朋友同樂；另受小朋友歡迎的「麥當勞叔叔也到醫院教導孩童正確洗手防疫知識，並走訪兒童病房，將開心、快樂的氣息帶給無法參與現場演出的病童們。
義大醫療志工隊志工帶領現場小朋友透過在氣球上，寫下對院內大小病人及家屬加油打氣的話語，祝福他們早日康復！孩童手繪氣球完成後，並由大昌醫院志工夥伴協助將汽球黏貼在大廳中央的圓弧欄杆上，期望來院的病人及家屬都能感受到滿滿的祝福！
另邀請「企鵝娛樂企業社」透過生動有趣的教學，帶領現場孩童及家長透過手作DIY親手完成屬於自己獨一無二的造型氣球，透過DIY讓孩子可以展現獨特的創造力。
活動最後由義大大昌醫院院長張基昌帶領，陸續到小兒科病房、門診和活動現場發送精美小禮品給各位未來的小主人翁，病童也展笑顏。
張基昌表示，希望藉由活潑的人物帶動及實際演練讓小朋友更認識衛生防疫知識，讓參與活動的學童都能將所學到的知識及技巧散播到每一個人身上。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。