慶兒童節 義大大昌醫院「童心童趣童樂會」

高雄市義大大昌醫院7日上午舉辦「2017童心童趣童樂會」歡慶兒童節系列活動，醫護人員與小朋友同樂。（呂素麗攝）

高雄市義大大昌醫院7日上午舉辦「2017童心童趣童樂會」歡慶兒童節系列活動，大人小孩同樂，場面熱鬧。（呂素麗攝）

高雄市義大大昌醫院7日上午舉辦「2017童心童趣童樂會」歡慶兒童節系列活動，麥當勞叔叔教大家正確洗手。（呂素麗攝）

高雄市義大大昌醫院7日上午舉辦「2017童心童趣童樂會」歡慶兒童節系列活動，邀請鄰近鼎金國小師生及住院中或來就診的大小朋友同樂；另受小朋友歡迎的「麥當勞叔叔也到醫院教導孩童正確洗手防疫知識，並走訪兒童病房，將開心、快樂的氣息帶給無法參與現場演出的病童們。

義大醫療志工隊志工帶領現場小朋友透過在氣球上，寫下對院內大小病人及家屬加油打氣的話語，祝福他們早日康復！孩童手繪氣球完成後，並由大昌醫院志工夥伴協助將汽球黏貼在大廳中央的圓弧欄杆上，期望來院的病人及家屬都能感受到滿滿的祝福！

另邀請「企鵝娛樂企業社」透過生動有趣的教學，帶領現場孩童及家長透過手作DIY親手完成屬於自己獨一無二的造型氣球，透過DIY讓孩子可以展現獨特的創造力。

活動最後由義大大昌醫院院長張基昌帶領，陸續到小兒科病房、門診和活動現場發送精美小禮品給各位未來的小主人翁，病童也展笑顏。

張基昌表示，希望藉由活潑的人物帶動及實際演練讓小朋友更認識衛生防疫知識，讓參與活動的學童都能將所學到的知識及技巧散播到每一個人身上。

(中時)