台法合製電影《愛之牆》 正式開拍

高雄市政府文化局投資的台法合製電影《愛之牆》，今日宣布開拍。（林宏聰攝）

高市文化局去年起開始嘗試與國際合製影片，繼與日本合作的《龍先生》獲柏林影展首映好評後，與法國合製的《愛之牆》也於7日開拍，預計花2周在高雄天后宮、旗后砲台、壽山步道等景點取鏡，用法式浪漫的鏡頭說故事，行銷高雄。

《愛之牆》由新興創作導演Romain Cogitore執導、菜明亮導演御用監製王琮合作，團隊包括金馬獎最佳造型得主王佳惠、演員金獎影后黛博拉芳索、法國凱薩獎最佳新人Paul Hamy，以及特別演出的新秀鐘瑤。

高市文化局長尹立表示，去年底高雄開始接觸國際合製影片，與日本合作的《龍先生》口碑不錯，這次《愛之牆》則與法國團隊合作，高雄投資七位數，是本片在台灣區最大的資方，希望為台灣影人爭取更多與國外影視團隊交流機會。

開拍記者會今天中午舉行，導演Romain Cogitore表示，高雄有山有海、有鄉村有都會，提供豐富場景素材，上周他提前抵達高雄勘景，12日將正式開拍，預計在高雄取景地點包括忠烈祠、旗后砲台、旗津天后宮等。

《愛之牆》劇情改編自導演朋友的親身故事，敘述一對法國男女在異地台灣旅遊結識，產生情愫後卻發現男主角得了罕見疾病，且逐漸惡化，電影刻畫兩人面對改變的恐懼、價值觀的衝突，讓愛的抉擇面臨挑戰。

(中時)