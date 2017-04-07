退休校長越爬山體力越弱 肺部6成纖維化
一名國小退休校長近兩年登山時體力大不如前，以為是年老體力變差導致，支氣管擴張吸入劑治療無效，轉診成大斗六分院胸腔科檢查，經高解析度電腦斷層掃描檢查發現，他罹患的是「特發性肺纖維化」，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。
成大醫院斗六分院胸腔內科醫師歐芷瑩表示，小學校長退休的廖先生是登山愛好者，登山體力大不如前，以為是年老衰退，但最近連散步都氣喘吁吁，半年內爆瘦10公斤，診所醫師開給支氣管擴張吸入劑治療，還是不見改善。
後來轉到成大斗六分院胸腔科進一步檢查，經安排高解析度電腦斷層掃描(HRCT)檢查發現，廖先生罹患俗稱的菜瓜布肺的「特發性肺纖維化」，肺已經有6成呈現纖維化。
國內「菜瓜布肺」發生率每10萬人有0.7至6.4人，推估全台有近,300人罹患，好發於50歲以上，且男性多於女性。
歐芷瑩指出，像廖先生這種輾轉確診的病人並不少見，許多病人都是由其他科轉介到胸腔內科才能確診，主因是這類疾病發生率不高、發生原因不明、初期症狀不明顯，不容易被非胸腔科醫師查覺。
她表示，「初期菜瓜布肺」病人常被診斷為心臟疾病、氣喘或是慢性阻塞性肺疾，導致大部分患者未接受到正確的診斷與治療；確診時已變成嚴重的中晚期階段。
歐芷瑩說，「菜瓜布肺」是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，大多數病人肺功能可能在數年內逐漸惡化，也可能發生急性惡化而急轉直下，病程變異性大且難以預測。
菜瓜布肺病患的存活期為2至5年，台灣統計數據更短至8至10個月，若沒有及早正確診斷與治療，甚至比癌症存活率還低。
她呼籲，有8周以上連續咳嗽應儘速求診胸腔科，接受胸部X光檢查，必要時進一步做胸部高解析度電腦斷層掃瞄(HRCT)檢查，以利提早發現肺纖維化的特異性影像學表現。
她也提醒，平時最好遠離危險因子，包括勿吸菸及避免長期暴露遭汙染的環境下。
(中時)
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