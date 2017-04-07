周錫瑋醉心育花繪畫 打造藝想世界

醉心於繪畫創作的前台北縣長周錫瑋，卸任後專心「拈花惹草」，不但研發許多新品種的繡球花，也將自己的寶貝花朵、創作的油畫，在老宅新開的餐廳與同好分享，並將開辦畫展。

從政治家到畫家，周錫瑋卸任台北縣長，禮讓朱立倫競選新北市長後，告別政壇，過起隱士般的生活。養花、畫畫，不但是專業繪畫創作人，也是室內陳列設計師，獲得台灣室內設計專技協會「陳設藝術菁英獎」。

周錫瑋受訪時表示，小時候一直喜歡繪畫，夢想當畫家，但遭母親強烈反對，當時，哥哥已經唸美術系，「當畫家是會餓死的。」媽媽告誡他必須好好念書。

心中的夢想並未澆熄，周錫瑋在閒暇時，自娛自樂地畫上幾筆。西元2000年開始接觸油畫，後來，擔任台北縣長時，只能利用每天清晨5時起床後，畫上兩筆就很開心了。

當時從政，晚上回到家已經很晚，太太又規定10時30分之後不准畫。現在，卸任後，創作不停歇，繪畫不只是生活的重心，更成為全職的工作。還把畫室、辦公室、花卉培育室融為一體，夢想在新竹縣打造一座有特色的「台灣花鳥園」。

周錫瑋從最早期的水彩、壓克力，近年衷情於油畫，他指著餐廳上的一幅畫表示，深愛油畫顏料的特性，能勾勒出肌理的力量與深度；也可在畫布上表現出顏料的不同層次感，以及心中的美感。「至於寓意，我尊重每一個觀賞者的不同想法。」

有自己的畫室，讓周錫瑋更暢快淋漓盡致，可大幅在畫布上盡情揮灑，保有整體一致感。他說，「我同時畫6幅畫，不同時期，不同靈感都可以揮灑。」2012年春天，在北京、上海兩地舉辦的 「大彩無色」周錫瑋油畫展，就展出百幅他個人畫作，畫風大膽，用色繽紛，讓人驚豔。

卸任後，相當低調的周錫瑋，不在新北市活動，避免外界過多聯想。在鄉親力邀下，8日將在新北市蘆洲國民運動中心，展出個人近6年來的油畫作品。

周錫瑋培育繡球花、口紅花、腎蕨等，與他的畫作，成為兒子餐廳最佳的陳設。不知情的人在走廊駐足，將餐廳誤以為是花店。藝術創作外，蘆洲畫展展區，還將播放周錫瑋近年化身園丁，培育花卉的影像，將他心中「畫」與「花」的藝想世界，與新北市民分享不一樣的生活之美。1060407

(中央社)