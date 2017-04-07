疑供工業酒精製酒 桃警收網全國大緝查
桃園市龜山警方會同全國多個警分局在拂曉行動中，在中壢區查獲97公噸不明酒液。由於傳出進口商疑似大量進用工業用酒精，再銷售給下游混摻製酒，警方已擴大偵辦。
桃園市政府警察局龜山分局今天表示，一家進口公司涉嫌利用進口工業用酒精，再低價售給國內製酒公司混摻酒品。
龜山警方在接獲報案後，與刑事警察局、桃園市政府組成聯合稽查小組，見時機成熟後，兵分13路，拂曉出擊前往桃園市中壢區、新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、高雄市等製酒公司、倉庫、酒精批發商，展開同步執行搜索。
警方表示，桃園市政府稽查行動中，並在中壢區查獲不明酒液97公噸，同時也查扣威士忌、高粱酒等酒品，全案共計查扣5萬3144瓶，重達28噸。
警方去年接獲線報指出， 進口商疑似大量進口工業用未變性酒精，存放在貨櫃中，而且後續流向不明，因此展開追查；其中進口商疑似將類似酒精，低價販售給位於高雄、新竹、彰化、台中等4家國內合法製酒公司，再混合各種香料、甜味劑後，製成高粱酒、米酒、葡萄酒、威士忌。
警方表示，酒商事後酒瓶上所黏貼成分不實標籤，以取信消費者，除了安全堪虞，同時也讓國庫蒙受巨額稅收損失。
專案小組表示，全案依詐欺、商品品質虛偽標示等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。