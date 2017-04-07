疑供工業酒精製酒 桃警收網全國大緝查

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桃園市龜山警方會同全國多個警分局在拂曉行動中，在中壢區查獲97公噸不明酒液。由於傳出進口商疑似大量進用工業用酒精，再銷售給下游混摻製酒，警方已擴大偵辦。

桃園市政府警察局龜山分局今天表示，一家進口公司涉嫌利用進口工業用酒精，再低價售給國內製酒公司混摻酒品。

龜山警方在接獲報案後，與刑事警察局、桃園市政府組成聯合稽查小組，見時機成熟後，兵分13路，拂曉出擊前往桃園市中壢區、新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、高雄市等製酒公司、倉庫、酒精批發商，展開同步執行搜索。

警方表示，桃園市政府稽查行動中，並在中壢區查獲不明酒液97公噸，同時也查扣威士忌、高粱酒等酒品，全案共計查扣5萬3144瓶，重達28噸。

警方去年接獲線報指出， 進口商疑似大量進口工業用未變性酒精，存放在貨櫃中，而且後續流向不明，因此展開追查；其中進口商疑似將類似酒精，低價販售給位於高雄、新竹、彰化、台中等4家國內合法製酒公司，再混合各種香料、甜味劑後，製成高粱酒、米酒、葡萄酒、威士忌。

警方表示，酒商事後酒瓶上所黏貼成分不實標籤，以取信消費者，除了安全堪虞，同時也讓國庫蒙受巨額稅收損失。

專案小組表示，全案依詐欺、商品品質虛偽標示等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。1060407

(中央社)