言論自由 葉俊榮：鄭南榕事件是重要起點

今天是言論自由日，內政部長葉俊榮表示，1989年的今天鄭南榕自焚事件，是一個非常重要的出發點，對台灣產生重要影響，裡面相當多的理念和想法仍值得更進一步放大思考。

行政院去年核定4月7日為言論自由日，內政部下午在台大舉行座談會，法務部長邱太三、文化部長鄭麗君、國防部副部長李喜明、教育部長潘文忠、行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄、鄭南榕基金會董事長許景河、執行董事鄭清華、鄭南榕遺孀葉菊蘭、女兒鄭竹梅等人出席。

葉俊榮說，1987年台灣解嚴，1989年鄭南榕為追求百分之百的自由而自焚，那也是他回台大教書的隔年，這件大事在當時他們心中想像的是，「為什麼已經解嚴了還有這樣的事情」，許多法律還是在限制言論自由，如懲治叛亂條例、出版法等，「憲法」明明白白寫著言論自由要受到保障，但在當時社會卻受到箝制，因此在討論「憲法」精神時，時常面對文本和現實不同的窘境。

葉俊榮說，1989年的自焚事件對台灣產生重要影響，之後幾次的議題也都環繞著，有人說政府不喜歡的話就可能擔心被抓走、擔心突然不見的那種不堪，如今台灣經過20、30年的努力，不用擔心講了什麼話會被關起來，但仍然面臨非常多的挑戰。

葉俊榮指出，從今天的角度來看，經過反省改革，所有人都在思考大家是不是能更清楚認知言論自由的內涵，有更深層的體會，隨著社會的變化，理解過去和未來面臨的挑戰。

葉俊榮說，言論自由如今面臨的3大挑戰，包括國際政治、經濟的力量，對任何一個國家、國民產生的影響；網路言論載具的革命性變化，有時候情緒性發言造成的傷害比實體傷害還嚴重；還有偏遠地區的數位落差。關於這些課題「我們都準備好了嗎？」，因此希望藉由今天的討論，能迎接新時代的來臨繼續往前。

葉俊榮感謝鄭南榕基金會能夠提供這樣一個機緣，把這個議題拉到這麼高的層次，1989年4月7日發生的那個事件是一個非常重要的出發點，裡面相當多的理念和想法，都值得更進一步放大思考。

葉俊榮說，台灣人民是懂得反省、思考的，在既有法律和制度下還有相當多活絡的空間可以迎向國際，就像今天無國界的記者組織選擇台灣作為據點，是亞洲第一個據點，是因為台灣的各種條件。他強調，言論自由的完備是整個國家競爭力的基礎，也是國民創意的實現。1060407

(中央社)