全中運在彰化獨步全台 環保聖火啟航
不一樣的聖火！全國中等學校運動會22至27日彰化舉行，縣長魏明谷率眾嘉賓在大佛廣場引燃聖火、護送到縣府廣場，聖火隊正式啟航，將展開為期15天全國、縣內傳遞；這次以大陽光板打造動力塔和向日葵造型的母火座，創意獨步全台，也象徵彰化綠能起跑。
魏明谷說，在彰化地標八卦山大佛引燃聖火，別具意義，今年全中運在彰化，全國將有1萬多位選手、教練等人來到彰化縣競技，共17類19科競賽項目，期許以運動會友，發現彰化之美，歡迎來彰化來看賽事、觀光旅遊，一起為選手加油。
魏明谷說，近幾年積極推廣綠能環保科技，聖火經精心設計，引燃的動力塔由3層太陽能面板堆疊，代表動力、永續和希望，祝福全中運選手邁向國際體壇，也寓意太陽能發電給地球帶來永續的希望。
教育部體育署主秘王漢忠說，全中運是國、高中年度最重要賽事，藉此讓選手與教練有一個互相交流的地方，也邀請全國民眾一起來認識彰化豐富、美麗。
全中運聖火隊從八卦山起跑，7日至18日起以彰化為起點，順時針方向進行12天全國傳遞，18日回彰化溪州後，19日至21日進行縣內26鄉鎮市傳遞
聖火21日晚上回到彰化市，彰縣府將在彰化縣立體育館舉辦聖火暨縣民之夜，由超強卡司謝忻、黃鐙輝主持，並邀請卓文萱、陳雷「競艷歡唱」，免費入場，邀請鄉親共襄盛舉一同歡唱。
(中時)
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