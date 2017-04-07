公廁評鑑 北車僅獲40分 站長：很意外！

台北火車站公廁新津春子（左）只打了40分，讓站長黃榮華（中）感到意外！（廖德修攝）

台鐵局邀請日本羽田機場的國際級清潔大師新津春子女士來台交流，上午由她示範廁所的清潔工作。她認為台鐵擁有現代化的清潔機具，為日本所無，地板打掃的很乾淨。但許多細微的地方仍需靠人力，像台鐵的廁所只能打40分，因為只清潔到表面，看不到的地方還不乾淨，也導致廁所內有味道，顯然工作人員不夠細心。

台北站站長黃榮華則表示，獲得這樣的評價老實說有點意外，新津春子應該是用羽田國際機場的標準來看台北車站。以國內考察的例子來說，只要來賓說不到70分，受檢單位就知道要檢討改進了，由此亦可見日本人的工作態度絕不馬虎。

黃榮華說，目前台北站的清潔工作是外包給廠商處理，會要求清潔公司改進，盡量達到新津春子要求的標準。

(中時)