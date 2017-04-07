黑翅螢春夏交替爆發 東勢林場螢光閃閃

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東勢林場復育螢火蟲有成，每年春夏交替之際，園內棲地彷如銀河星海般閃爍，相當壯觀。（東勢林場提供）

東勢林場「黑翅螢」已進入羽化成蟲階段，園方預估4月中旬至4月底將大爆發。（東勢林場提供）

園方建議建議遊客傍晚時分，先到螢火蟲棲地等候，天一暗就可看到點點的螢光從草叢中竄出來、蹦出來。（東勢林場提供）

春夏交替螢光閃閃！東勢林場進入「黑翅螢」爆發期，園方預測，今年高峰期約落在4月中旬至4月底左右，數量可達2、30萬隻。為服務賞螢遊客，特於4、5月份每日晚間7時、8時各安排一場賞螢導覽，由林場解說員帶領大家前往棲地賞螢。

擔任解說員多年的林場業務經理許仁財表示，園內自4月初起至5月中旬皆可見到螢火蟲蹤跡，入夜後彷如銀河星海般閃爍，相當壯觀；建議遊客傍晚時分，先到螢火蟲棲地等候夜，天一暗就可看到點點的螢光從草叢中竄出來、蹦出來。

迎接火金姑，東勢林場推出4月限定的優惠活動，平日周一至周四下午3時後入場，賞螢星光票每人只要160元；平日周一至周四「與螢共眠」露營活動，2人或4人同行1300元起。

東勢林場臉書於本月也推出「賞螢達人」螢火蟲小常識活動，只要完成拍照並上傳，即可參加抽獎，將送出4名年卡得主，可以1年內無限次入園暢遊。

(中時)