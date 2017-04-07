時力支持國民黨反核食提案 洪秀柱：很欣慰

參選連任的國民黨主席洪秀柱辦公室7日下午表示，立院國民黨團針對反對核食進口的提案，雖然仍然遭到民進黨立委以多數暴力否決，但時代力量立委黃國昌以及洪慈庸願意改變態度，支持國民黨的提案，公開表達反對核食進口的立場，洪秀柱表示非常欣慰。

洪秀柱表示，如果時代力量一開始不是棄權，而是公開的表達自己的立場，也就不會發生被民眾誤會的情況。

洪辦聲明提到，民眾要發動對黃國昌的罷免，不是一時一刻或單一事件而來，洪秀柱呼籲黃國昌，不要為了政治利益左右搖擺，要擺脫與民進黨一起「違法違憲、狼狽為奸」的惡名，與國民黨站在一起，加入連署釋憲案，對抗民進黨無法無天的誤國行為。

(旺報)