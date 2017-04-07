美太平洋艦隊司令：是否對北韓動武由川普決定

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共同社7日報導，美國太平洋艦隊司令史威夫特6日就對北韓行使武力的可能性表示，這由總統川普全權決定。

史威夫特稱，經濟與外交上的努力未帶來所期待的成果，至今的經濟制裁與外交談判未能成功阻止北韓擁核。一旦日本與韓國受到朝鮮攻擊，也將給全球經濟帶來嚴重影響，期待美中領袖會談能就如何應對北韓進行探討。

(旺報)