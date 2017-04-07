洪榮宏揪愛子飆唱〈阿爸〉 兒只會周杰倫part

洪榮宏(右)與兒子洪亮彩排相當有默契。(寬宏提供)

洪榮宏(後)與兒子洪亮父子感情融洽。(寬宏提供)

洪榮宏「心曲」演唱會下月將從台北開跑，他除演唱經典好歌，還將帶著長子洪亮一同登台演出，洪亮從小耳濡目染下對音樂有濃厚興趣，4歲就開始學爵士鼓，將展現苦練12年的鼓技為爸爸伴奏，彩排時洪亮不僅展現專業水準，更遺傳洪家的舞台魅力，洪榮宏在旁看得相當滿意，驕傲說：「阮後生金敖，我哪會架敖生！（我兒子真厲害，我怎那麼會生）」

父子倆還將合唱洪榮宏與周杰倫的〈阿爸〉，有趣的是，爸爸貴為金曲台語歌王，洪亮卻打槍：「爸爸的經典歌都是台語歌，所以我都不太會唱，只有這首是與周杰倫合唱的，我比較熟悉。」洪榮宏原想唱周杰倫部分讓粉絲驚喜，但兒子卻哀求「爸爸的部份都是台語，難度太高了，把周杰倫的部份讓出來。」導演指定洪亮屆時要用台語向粉絲問候，他卻一句話都講不出來，不斷求救「怎麼辦！我不知道要講什麼。」洪榮宏笑說：「平常跟你們講太少台語，結果到現在一句都不會講，要回家好好調教一下。」

洪亮擁有音樂天賦，洪榮宏得意說：「不是我在老王賣瓜，主要還是兒子真的資質不錯，對音樂有還不錯的底子及慧根。」話鋒一轉又碎唸：「學會這麼多項才藝，還是要每天勤加練習，不要想到才練，不然會樣樣通樣樣鬆。」至於幫兒子打分數，他回：「要達到我對自己的標準，洪亮還需要更多的練習，但他這幾個月非常拼命練習，今天的表現勉強過關。」購票請洽寬宏售票與萊爾富、OK超商。

(中時)