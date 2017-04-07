「爾豪」爆拋病妻揪女約會 回應：沒想到會被拍

高鑫被爆婚變揪女逛街，他只認身邊的女兒是小情人。（圖／翻攝自Youtube；取自全明星探微博）

高鑫和王一楠2007年登記結婚。（圖／取自新浪娛樂）

高鑫未談是否婚變。（圖／取自高鑫微博）

40歲大陸男星高鑫曾演出《情深深雨濛濛》中「爾豪」一角走紅，當年意外遭遇當時女友王一楠墜馬意外，高鑫不離不棄扛起照顧責任，2007年和王一楠登記結婚育有一女，成為一段佳話，豈料昨(6日)陸媒爆料高鑫疑似和王一楠離婚，還揪神秘女、女兒3人逛街，對此高鑫駁斥神秘女是他情人，但未答是否婚變。

王一楠當年拍戲墜馬受傷，除了毀容更有多處骨折，高鑫為親自照顧女友，推掉所有主角戲約，只答應了幾齣配角工作，全力陪伴女友復健，錯失正要大紅大紫的機會，兩人登記完婚10年後，昨《全明星探》報導，知情人爆高鑫和王一楠低調離婚，媒體隨後直擊男方帶女兒和疑似新歡的女子逛街，似乎證實傳聞。

對此，高鑫昨正面回應說：「一直想給她個安靜的空間，平靜而快樂的長大，沒想到會被拍，既然被爆，那我承認，她就是我的小情人，我是說小的，大的不是」，網友則吐槽說：「大的既然不是那為啥搞得跟一家三口似的，孩子媽媽呢？」、「應該真的離婚了，都沒互相關注了。」

(中時電子報)