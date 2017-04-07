陳偉殷明搶連勝拚首安 要防古巴飛彈
馬林魚7日與國民鏖戰10局，終於以4比3拿下本季首勝，接著連勝的任務交到陳偉殷手中。殷仔明早7時在紐約系列賽首戰先發對陣大都會，希望一掃去年低迷，搶勝投也拚生涯首安，古巴強打塞斯佩迪斯（Yoenis Cespedes）則是他最要提防的打者。
塞炮去年對魚軍打得順手，18次對戰繳出3成33打擊率，還有3轟、4支二壘打與11分打點。他對魚軍3轟有1支是炮轟殷仔，對戰打擊率3成13，不過也領到4張老K。
陳偉殷去年以隊史投手最高薪加盟馬林魚，但春訓調整就不順利，主投開幕戰還被強襲球打中投球的左肘，儘管10天後復出投球，不過始終沒有進入到最佳狀況，後來還掛了將近兩個月傷號，最後全季僅出賽22場，繳出5勝5敗、自責分率4.96的旅美生涯最差成績。
為了一掃去年低谷，殷仔今年婉拒經典賽徵召，進行了非常完整的春訓調整，並在熱身賽就已找回球速。其實殷仔去年有多項數據異常，包括對左打的被打擊率高達3成25，主場自責分率5.49還比客場4.48高，就看今年能否恢復正常水準。
殷仔在春訓的收穫不只投球，經過季前與前隊友高國輝特訓，他在熱身賽也敲出安打，讓人更加期待他的大聯盟生涯首安。
殷仔去年轉戰國聯首季，共44打數未敲出安打，生涯累計50打數零安，如果不能在本季前16打數內敲安，就會追平現小熊左投列斯特（Jon Lester）最晚敲出生涯首安的大聯盟投手紀錄。
大都會先發右投惠勒（Zack Wheeler）也是有故事的男人，他在動了手肘韌帶手術之後，相隔兩年重返大聯盟投手丘。他傷前在2014年出賽時，四縫線速球均速為95.1哩，於該季至少投1千顆四縫線的投手中排名第5快。「好長的一段路，現在我又健康的回到這裡，我想要投球。」惠勒說。
(中時電子報)
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