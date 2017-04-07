台南抗旱 曾文淨水場每日供水2萬噸應急

因應水情告急，台南5日起已實施一階限水，閒置24年的曾文淨水場也將投入供水行列，每日將可供水2萬公噸，紓困緊繃水情。台南市長賴清德今天主持抗旱會議，宣布曾文淨水場將在明天試車、供水，每天將出水2萬公噸應急，強調目標是達到「4月底前不進入二階限水，5月底前不進入三階限水」。

賴清德說，南部地區降雨從1月至今持續低迷，累積降雨量僅為歷年同期2成，目前，曾文、烏山頭水庫蓄水量約剩1億8000萬立方公尺，南化水庫蓄水量約剩3158萬立方公尺，水庫蓄水量還在逐漸降低中。

南區水資源局長黃世偉指出，台南地區每日需水89萬噸，2月23日啟動加強灌溉管理，曾文淨水場就進行緊急出水的全場試車作業，預計明天可緊急出水2萬公噸，南化水庫管控量調降為42萬公噸，漸次調降為41萬公噸，並與水利會協商適時將旗山溪酌引至南化水庫水庫蓄存。

自來水公司第六區管理處表示，目前南化水庫從2月15日起以43萬公噸出水量管控，且由高雄地區支援清水3萬公噸。除調整計畫取水量外，1至3月也針對潭頂淨水場辦理移用農業用水共392.9萬立方公尺，4至5月移用水量，除入延續潭頂場外，也擴大至烏山頭給水廠，計約621.65 萬立方公尺。至於曾文淨水場改善工程，3月下旬開始即由南區工程處辦理進水試車，明天起緊急出水2萬CMD，整體工程預計7月底完成。

嘉南農田水利會灌溉股長蔡文魁表示，今年第一期作供灌正常，第一期作水稻及春季第一次甘蔗雜作灌溉，至4月6日止，實際供水量約1.93億噸，將持續加強農業灌溉用水管理，期能節省農業用水以蓄存於水庫，期能順利供應各標的用水。

水利局長彭紹博指出，市府各局處各項節水措施包括落實工業區用水回收率、有效利用工業區污水處理場的放流，作為洗街、噴灌再利用。自來水公司目前規劃 253站取水點位置，並針對高地及管末地區提供必要臨時水站，降低限影響。

南區水資源局說，啟用曾文淨水場，目的是延緩南化水庫的供水期程，讓蓄水較豐盈的曾文-烏山頭水庫負擔較多的用水。另外，市府也協調台糖提供閒置水井作為抗旱井，已公告抗旱井有19座。自來水公司也會對高地及管線末端地區提供必要臨時水站，降低限水影響。

(中時)