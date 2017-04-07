搭機前遺失貴重包 金門警方找到了
金門大學鄧姓女學生清明節連續假期騎乘機車趕往機場途中遺失手提包，所有證件都在裏面，心急如焚；所幸在員警積極協尋下，順利找回皮包並趕上班機回台中。
金城分局今天表示，當時鄧姓女大學生所有證件都在皮包裏，心想這下應該回不了家了，慌張的跑到金城派出所報案。警員翁溢德及李財利受理後，立即透過社群媒體尋找，並打電話到其他分駐(派)出所詢問有無人撿到這名女大學生的手提包。
警方表示，在詢問的過程中，這名金大女學生焦慮不安，口中喃喃自語，「我今天一定要回台灣，已經很久沒有見到家人....」在一旁協勤的志工隊隊長沈素英看到這位鄧姓女大學生這麼焦慮不安，也前來協助安撫情緒。
就在安撫的過程中，電話那頭終於傳來好消息。金寧分駐所剛受理民眾拾得一個類似的手提包，員警翁溢德立即開車載這名鄧姓女大學生前往認領。
金城派出所志工隊隊長沈素英表示，在金城派出所擔任志工以來，碰到民眾在搭飛機前遺失手提包還是頭一遭；所幸員警積極處理，立即協助鄧姓女大學生尋回手提包，並讓她順利趕上班機回台灣。
這位遺失手提包的鄧姓女大學生，對員警翁溢德及李財利的熱忱及貼心的服務表示由哀的感謝，特地在假期結束返回金門時到金城派出所再一次感謝警方的協助，並表示金門警察的服務讓她永生難忘。
金城分局表示，近期民眾遺失手提包的案件時有所聞，呼籲民眾騎乘機車時勿將手提包擱在車籃裏，而應放在置物箱或隨身攜帶，以免遭竊或遺失。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。