搭機前遺失貴重包 金門警方找到了

金門大學鄧姓女學生清明節連續假期騎乘機車趕往機場途中遺失手提包，所有證件都在裏面，心急如焚；所幸在員警積極協尋下，順利找回皮包並趕上班機回台中。

金城分局今天表示，當時鄧姓女大學生所有證件都在皮包裏，心想這下應該回不了家了，慌張的跑到金城派出所報案。警員翁溢德及李財利受理後，立即透過社群媒體尋找，並打電話到其他分駐(派)出所詢問有無人撿到這名女大學生的手提包。

警方表示，在詢問的過程中，這名金大女學生焦慮不安，口中喃喃自語，「我今天一定要回台灣，已經很久沒有見到家人....」在一旁協勤的志工隊隊長沈素英看到這位鄧姓女大學生這麼焦慮不安，也前來協助安撫情緒。

就在安撫的過程中，電話那頭終於傳來好消息。金寧分駐所剛受理民眾拾得一個類似的手提包，員警翁溢德立即開車載這名鄧姓女大學生前往認領。

金城派出所志工隊隊長沈素英表示，在金城派出所擔任志工以來，碰到民眾在搭飛機前遺失手提包還是頭一遭；所幸員警積極處理，立即協助鄧姓女大學生尋回手提包，並讓她順利趕上班機回台灣。

這位遺失手提包的鄧姓女大學生，對員警翁溢德及李財利的熱忱及貼心的服務表示由哀的感謝，特地在假期結束返回金門時到金城派出所再一次感謝警方的協助，並表示金門警察的服務讓她永生難忘。

金城分局表示，近期民眾遺失手提包的案件時有所聞，呼籲民眾騎乘機車時勿將手提包擱在車籃裏，而應放在置物箱或隨身攜帶，以免遭竊或遺失。1060407

(中央社)