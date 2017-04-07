美射飛彈報復化武攻擊 敘官員：5死7傷

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敘利亞官員告訴美聯社，美國飛彈攻擊擊中敘利亞中部軍事目標，造成3名軍人與2名平民共5人死亡，另有7人受傷。

荷姆斯省（Homs）省長巴拉吉（Talal Barazi）稍早表示，荷姆斯省一座空軍基地遭到飛彈猛烈攻擊，火勢延燒1個多小時。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory forHuman Rights）則指出，這波攻擊造成4名軍人身亡，其中1人是將領。

敘利亞本週稍早對平民發動可怕的化學武器攻擊，促使美國發射飛彈激烈報復。（譯者：中央社張曉雯）1060407

(中央社)