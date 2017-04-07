傳牽線豬哥亮、謝金燕破冰 王彩樺吐實情
綜藝天王豬哥亮罹患大腸癌末期，上週一度傳出病危，所幸後來病情逐漸回穩，有望在近日出院，女兒謝金燕還特地前往醫院照料，失和10多年父女終於破冰。早前《周刊王》更報導，促成豬哥亮、謝金燕破冰的關鍵人物，就是謝金燕的閨蜜王彩樺，而她今(7日)也向媒體吐露實情，稱這2年的確是不斷力勸兩人見面，但自己並非關鍵人物。
傳豬哥亮入院治療後，身為謝金燕閨蜜又與豬哥亮有師徒情誼的王彩樺，不忍雙方抱憾終生，就將豬哥亮罹癌後的心聲轉達給謝金燕知道，讓謝金燕與母親林月如得知後相擁而泣，決定與豬哥亮破冰，才能讓謝金燕得以在病床前親自照料父親。
然而據《蘋果日報》報導，王彩樺坦承這2年的確力勸豬、謝父女見面，但這次破冰並非她安排，背後另有推手，本周她也將和老公前往信仰仁波切活動，為豬哥亮祈福。
(中時電子報)
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