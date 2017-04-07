兩廠混摻製酒 8人詐欺等罪交保
高雄國本製酒公司及彰化勝品酒業兩酒廠遭查獲涉以食用酒精混攙高梁酒、威士忌香料、甜味劑等，製作標示不實標籤黏於瓶身對外販售。林姓父子、林姓兄弟等8人被高雄地檢署依詐欺、妨害農工商罪，諭知5萬至30萬交保。
雄檢5日指揮搜索，扣獲疑似調和酒及不明酒液154餘噸，高姓貿易公司負責人涉以工業酒精名義進口食用酒精，除減輕關稅，事後還販售給下游的國本製酒及勝品酒業兩酒廠混摻製成調和酒對外販售
據了解，高男涉透過李姓男子所開的化工公司，以進口「工業用未變性酒精」名義，自去年2月起，進口符合國家標準的食用酒精45萬公升。因工業酒精進口稅率3%、食用酒精20%，高男以此方式短繳17%關稅，以及每公升15元的菸酒稅。
食用酒精進口後，高男再賣給經營國本製酒的林姓父子，以及勝品酒業林姓兄弟，兩酒廠混摻高梁酒、威士忌香料、甜味劑後，製成調和酒，再製作標示不實標籤黏貼於瓶身，以此方式假冒為經自然發酵及蒸餾過的高梁酒或威士忌販售。
(中時)
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