狂抓7鳥交68桿 盧曉晴Alice首輪並列第3

盧曉晴Alice公開賽首輪68桿並列第3，本季最佳開局。(美聯社資料照)

日巡本季出賽5場還沒獲得前10的旅日台灣「高球1姊」盧曉晴，7日在Alice女子公開賽首輪狂抓7隻小鳥，吞下3個柏忌，交出68桿(-4)並列第3，這也是她今年首輪最佳成績與排名。

日巡生涯贏得12冠的盧曉晴，2013年在美津濃公開賽贏得海外首勝後，連續4年都有冠軍紀錄，但今年冠軍遲未開張，且最佳成績只在AXA高球賽獲得並列第11，7日以並列第3開局後，燃起奪得本季首勝希望。

她首輪從第1洞開球，雖第1洞吞柏忌，但在第2洞至第17洞抓到7隻小鳥，一度以-6領先，可惜最後2洞都吞柏忌，退居並列第3。

韓將申智愛與日本好手笠律子，同以67桿並列領先，盧曉晴只落後1桿。

台灣另3位女將蔡佩穎70桿並列第12，姚宣榆72桿並列第28，劉依貞73桿並列第37，旅日4女將此戰可望全部晉級。

(中時電子報)