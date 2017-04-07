美元匯損侵蝕收益　勞動基金獲利僅162億

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全球金融市場持續走升，勞動部勞動基金運用局今（7日）公布勞動基金狀況，整體規模3兆3370億元，收益數162億元，收益率0.5％，相對台股加權股價指數5.37％低出許多。勞金局指出，這是受到台幣強升，美元匯率波動侵蝕收益，長期來看仍會回歸平均值。

截至2月底，勞動基金達3兆3370億元，其中新制勞退基金規模為1兆6934億元，舊制勞退基金規模為8124億元，勞保基金規模為6989億元，就保基金規模為1106億元，職災保護專款為101億元，積欠工資墊償基金規模為119億元。

整體勞動基金評價後收益數為162.4億元，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為0.40%、0.57%、0.80%、-0.39%、0.15%及0.16%。勞金局副局長劉麗茹指出，由於今年來美元持續走弱，累積下來台幣升值達6％，侵蝕部分運用收益，但長期來看還是均值線。

此外，美國今日下令空襲敘利亞，國際情勢出現動盪。劉麗茹說，目前看來仍處於政治面的狀況，還要再進一步觀察金融市場的反應，看影響性多長，倘若市場波動太大，將召開會議重新檢視投資狀況。

(中時)