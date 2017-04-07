通緝男急幫女友母慶生 未戴安全帽「盧」警放一馬
高雄市楊姓男子急著趕去幫女友的母親過生日，騎機車沒戴安全帽，還大剌剌停在交通警察面前等紅燈，員警上前攔查赫然發現楊男為妨害自由案通緝犯，還無照駕駛，楊男當時還一再「盧」員警放一馬，讓他先幫女友母親慶生完再報到，員警雖能理解楊男歸心似箭，但礙於規定，仍依法辦理。
楊男（22歲）3日下午5點無駕照騎機車且未戴安全帽，行經左營區自由四路與大中路口，在員警面前等紅燈，員警上前攔查，查出他剛於3月31日因妨害自由案，為高雄地檢署發佈通緝。
楊男一再「盧」員警放他一馬，他說，哪有人生日辦在半夜，要求讓他晚上先幫女友母親慶生完再報到，楊男甚至說早已跟發佈通緝的地檢署都講好了。
員警「凍未條」，提醒楊男現在是通緝犯的身分，且法律無法講價錢，如果和地檢署講好了，待會可讓他直接向檢察官陳述，最後楊男才閉上嘴巴並乖乖配合至派出所製作筆錄，警方訊後，將楊男解送高雄地檢署歸案。
(中時)
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