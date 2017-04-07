川習會 總統府：密切掌握與關注

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美國總統川普與中國國家主席習近平今天展開會談。總統府發言人黃重諺表示，密切掌握與關注，且與美方保持良好聯繫，國安團隊目前對各項相關資訊掌握、研判正持續進行中。

黃重諺下午表示，有關川習會，國安團隊近期已邀相關部會密集討論，就相關區域現況、國際情勢進行詳細彙整分析、預判與研擬應處方案，定期向總統報告。

他說，政府與美方這段期間以來，保持良好聯繫，美方持續說明政策與相關安排，國會與智庫等各界友人不斷為台灣發聲，美方在各種場合一再強調台灣關係法與六項保證的重要性，這是美方處理兩岸政策最重要的考量。

黃重諺表示，美國是台灣在國際上最重要盟友，美國政府高度重視東亞地區的和平穩定，包括持續良好的台美關係、穩定的東亞區域局勢，對美國利益至關重要。台灣作為國際社會一員，會持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同為區域和平穩定與福祉貢獻力量。1060407

(中央社)