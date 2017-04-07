台大醫學院120週年 總統追憶那一段壯遊
台灣大學醫學院今天慶祝120週年院慶，總統蔡英文致詞時，特別談及杜聰明與賴和兩人的徒步壯遊，期許醫學院師生親近土地、疼惜人民。
古巴革命英雄切格瓦拉（Che Guevara）在革命前，曾有過一段摩托車壯遊之旅，至今仍為世人稱道。而在台灣，前台大醫學院院長杜聰明、文學家賴和兩人在學生時代，也曾利用寒假時間，從台北徒步南下到彰化，這段旅程為他們後續人生帶來許多寶貴經驗。
蔡總統今天出席台大醫學院120週年院慶，致詞時特別提到這一段「壯遊」。蔡總統認為兩人的徒步旅行，是他們往後人生親近土地、疼惜人民的寫照，一位後來成為台灣現代醫學之父，一位則被尊稱為台灣新文學之父。
蔡總統強調，台大醫學院120年來培育出一代又一代的醫療人才，守護台灣人的健康，他以總統身份表達最深的敬意。但他認為台大醫學院貢獻不僅在醫學上的精益求精，還包括師生帶有強烈、廣泛的社會關懷，「這是最難能可貴的地方。」
蔡總統將杜聰明等人視為台灣公共知識份子的典範，也呼籲台大醫學院的師生，學習前輩們探索社會、見證人民甘苦的精神，為社會改革開創新的道路。
蔡總統也提到，現在台灣醫療必須建立互信的醫病關係，也必須改善醫護人員的勞動條件，這些都是專屬於我們這個世代的議題，政府會持續和第一線醫療人員合作，建立制度，確保專業可以發揮。
蔡總統期許台大醫學院在下一個120年，繼續秉持「服務社會，貢獻人類」的精神，走在社會的最前面。1060407
(中央社)
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