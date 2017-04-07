迷糊陸爸第一次送娃上學 送錯幼兒園
中國大陸1名爸爸日前第一次送小孩上幼兒園，看到老師在校門口接小孩後，扭頭就走。老師後來發現小孩「不是我園的」，就報了警。警察過來前，老師還餵了小孩早飯，並帶著他玩。
這則新聞引發不少大陸網友留言評論，有人說，「媽媽絕對幹不出來的事，我覺得中國的媽媽都是女超人，家庭工作一把抓。」「小學的時候我爸給我開家長會進錯班了，就這樣開完了。」
綜合中國大陸揚子晚報、梨視頻影音新聞網站等媒體報導，河南省鄭州市1名爸爸6日上午第一次送小孩上幼兒園，當時很多老師站在園門迎接孩子的到來，這名爸爸把小孩「送到」後，沒問什麼就急匆匆走了。
老師說，因幼兒園班級很多，也不是每個老師都認識每個小朋友，正要問這名爸爸小孩就讀哪一班的時候，他已經走了，但當時小孩倒是很淡定。
老師說，後來才發現小孩「不是我園的」，只好問小孩住在哪兒？就讀哪個幼兒園？不過，小孩也都回答不出來，園方只好報警求助。在警察過來之前，幼兒園老師帶著小孩玩，還餵了早飯。
民警接到報警電話後，到校協助，結果發現北三環園田路周邊有很多幼兒園，估計是孩子父親送錯。民警拍了小孩照片，到周邊幼兒園一家一家打聽，最後在相距500公尺左右的幼兒園，找到孩子老師，聯繫到家長。1060407
(中央社)
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