民團：鄧文聰交保恐潛逃 法官須負責
前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空案，台灣高等法院5日裁定3.5億元交保，鄧文聰還未辦保。人民民主陣線成員今天赴高院抗議表示，若鄧文聰辦保後潛逃，法官須負責。
鄧文聰被控掏空案，一審去年依違反保險法等罪，判刑28年，併科罰金新台幣9億元，經上訴，台灣高等法院5日更裁鄧文聰以3億5000萬元交保、限制出境，須每天赴警局報到。鄧文聰尚未辦保。
人民民主陣線成員今天赴台灣高等法院抗議，主張台北地檢署偵辦幸福人壽涉賤賣信義計畫區土地案，昨晚才拘提富創建設負責人馮志明並諭令100萬元交保；鄧文聰與馮志明，一個保外就醫，一個準備出國，時機湊巧得令人難以置信。
成員表示，種種跡象使他們擔心，鄧文聰辦保後，將逃之夭夭，幸福人壽讓全國人民賠了303億，鄧文聰掏空幸福人壽，洗到全球各地的「贓款」至今下落不明；「罪犯一個都不能跑，贓款每一毛都要追回來」，如果鄧文聰真的棄保潛逃，或借此機會串供，讓本案追不回贓款，高院的法官屆時要負起責任。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。