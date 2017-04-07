民團：鄧文聰交保恐潛逃 法官須負責

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前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空案，台灣高等法院5日裁定3.5億元交保，鄧文聰還未辦保。人民民主陣線成員今天赴高院抗議表示，若鄧文聰辦保後潛逃，法官須負責。

鄧文聰被控掏空案，一審去年依違反保險法等罪，判刑28年，併科罰金新台幣9億元，經上訴，台灣高等法院5日更裁鄧文聰以3億5000萬元交保、限制出境，須每天赴警局報到。鄧文聰尚未辦保。

人民民主陣線成員今天赴台灣高等法院抗議，主張台北地檢署偵辦幸福人壽涉賤賣信義計畫區土地案，昨晚才拘提富創建設負責人馮志明並諭令100萬元交保；鄧文聰與馮志明，一個保外就醫，一個準備出國，時機湊巧得令人難以置信。

成員表示，種種跡象使他們擔心，鄧文聰辦保後，將逃之夭夭，幸福人壽讓全國人民賠了303億，鄧文聰掏空幸福人壽，洗到全球各地的「贓款」至今下落不明；「罪犯一個都不能跑，贓款每一毛都要追回來」，如果鄧文聰真的棄保潛逃，或借此機會串供，讓本案追不回贓款，高院的法官屆時要負起責任。1060407

(中央社)