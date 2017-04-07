台南鳳梨好筍金玉宴 開放預訂

關廟區公所主辦台南鳳梨好筍宴，將於5月6日辦桌，席開百桌即日起開放預訂。(曹婷婷攝)

鳳梨竹筍產季到，台南鳳梨好筍季即將登場，關廟區公所延續往年頗受好評的鳳梨好筍宴，今年也一樣推出10道佳餚，最具巧思的是，響應政府新南向，菜色也融入南洋風，將於母親節前夕5月6日在關廟山西宮席開百桌，即日起開放預訂。

今年「鳳梨好筍金玉宴」邀請獲得世界廚藝大賽金牌獎的總舖師盧正治親手料理，他說，這次以在地食材為基底，設計低碳創意風味餐，還結合許多創意的天然特調醬料，清爽開胃。

菜色有「皇品鴻禧龍鳳宴」、「紅袍武士晶玉蝦」、「彩蝶波蘿優格貝」、「黃金脆筍一品肘」、「白玉清蒜香螺鍋」、「翠玉金沙佐細麵」、「XO醬雙子星冰捲」、「南洋椰奶金鑽雞」、「冰炫三寶養生湯」、「寶島四季鮮果汁」一共10道。

農業局長許漢卿說，鳳梨、竹筍、關廟麵是關廟三寶，遠近馳名，鄰近的龍崎與新化同樣盛產鳳梨、竹筍，因此聯合推出產業文化活動，一起行銷台南美味。

關廟區長王素珠指出，鳳梨好筍宴物超所值，每桌5000元，開始受理預訂，專線（06）3302029，或上臉書「臺南鳳梨好筍季」查詢。

(中時)