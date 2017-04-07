普悠瑪行經北湖撞擊1人 拖行200米

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台鐵南港開往潮州的133次普悠瑪自強號列車，7日下午3點25行經新竹縣北湖車站往湖口車站間東線時，有1名民眾遭列車撞擊並拖行200餘公尺，鐵路警察新竹分駐所正在處理並調查民眾身分，該區間目前則以西線單線行車，台鐵請旅客注意。

(中時)