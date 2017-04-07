新北計程車運將免費健檢 即日起開始報名
新北市交通局已連續9年辦理計程車駕駛人免費健康檢查，今年度受理報名時間自即日起至10月17日止，共有1600個名額（額滿即止），除延續完整檢查項目、提供免費停車及免費餐點外，運將眷屬也可繼續享有同等2900元檢查優惠價。
交通局表示，今年委託衛生福利部雙和醫院、新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院等3家醫院辦理計程車駕駛健檢，凡設籍新北市、領有職業駕照及各縣市政府核發之有效計程車駕駛人執業登記證之計程車駕駛，即日起可撥電話向3家醫院、新北市計程車公工會、計程車司機服務中心報名；為審核資格及安排檢查事宜，預約日期為報名後至少14日，並由醫院依預約狀況與運將確認。
交通局提醒，為確保運將們的公平權益，請勿重複報名，並請依照預約時間至醫院受檢。醫院會在檢查後3週內完成健檢報告，並提供1次免費回診諮詢服務（免收掛號費）。
(中時)
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