家齊高中93周年校慶 洋溢溫馨歡樂
家齊高中今日上午舉辦93周年校慶慶祝典禮，現場貴賓雲集，鄰近國高中校長、社區里長皆到場祝賀，家齊國樂社與合唱團以悠揚樂曲和優美合聲開場，讓典禮現場洋溢著歡樂與溫馨。
今年是由家齊「女」中更名為家齊「高」中的第一個慶祝典禮，在家齊任教超過40年的已退休英文科教師施麗璧老師及岳玉珍老師連袂出席，施麗璧老師受邀上台致詞時感動表示，自民國61年學校更名為「家齊女中」，她便在家齊任教，一直以身為「家齊人」為榮，過往的師生溫馨互動點滴在心頭，迄今仍覺感動不已。
今年典禮除了循往例表揚資深教職員工，張國津校長特別頒發獎座給舞蹈班的兼課老師：趙爾梅老師、時銘慧老師、鄧桂複老師、羅文瑾老師、蔣卡麗老師，五位兼課老師不僅耕耘藝術教育和展演創作，更有身兼專業舞團的藝術總監；每每不辭辛勞從嘉義、高雄、台中等地奔波至臺南，辛勤指導家齊舞蹈班學生，十多年如一日，指導學生現代舞、即興創作、國舞武功等術科，無不傾囊相授。
家齊舞蹈班自民國79年創設以來，幾位兼課老師就已一路相伴至今，張國津校長感念幾位老師無悔的付出，特別在今年典禮公開表揚；舞蹈班學生也貼心製作卡片，一一向老師們表達內心的的感謝。
家齊高中歡慶校慶，除了今天舉辦慶祝典禮、師生「藝齊show」才藝表演，更將在8日上午辦理環保公益園遊會及社團嘉年華，竭誠歡迎社區民眾一同共襄盛舉。
(中時)
關鍵字：家齊高中
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