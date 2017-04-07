生態永續傳承 竹市志工開闢「種家樹」

新竹市高齡90歲的樊斌（黃色背心者）老爺爺，將把公園的榕樹、小葉欖仁等234棵樹木，當成自己兒孫般仔細呵護。（徐養齡翻攝）

副市長沈慧虹（前排左二）與社區居民7日共同種下生態幼苗。（徐養齡翻攝）

新竹市推動生態永續傳承，連續2年由社區里民廣辦「種家樹」活動，為在地新闢小型食物森林，7日特邀2名高齡九旬的長者分享種家樹的妙方，老人家們每天巡視關照，無微不至的照顧，獲得「樹爺爺」美稱。

儘管下著細雨，高齡95歲的白維一爺爺及90歲的樊斌爺爺，仍冒雨前往關照樹苗，副市長沈慧虹也穿上雨衣陪里民們種樹，仔細聆聽澆水、土壤改良、施肥、病蟲害防治等種樹撇步。

白維一拿出早年在空軍17村的眷村老家照片，指當年龍眼樹大豐收，大夥開心在樹下乘涼、分食龍眼，昔日點滴依稀在目，如今眷村拆除，龍眼樹雖移植到凌雲公園，遺憾未能存活，盼透過種家樹，種下社區生態的永續種子。

樊斌老爺爺則把公園的榕樹、小葉欖仁等234棵樹木，當成自己兒孫般仔細呵護，每天巡視照顧，一草一木都是他揮汗培育的心血。

沈慧虹表示，種家樹接力活動邁入第2年，去年由民富里里長沈朝旺帶領千歲志工，將種樹經驗傳承給第2棒的中雅里里長鄔滬生及志工夥伴，一起種下柚子、龍眼等社區家樹35棵。

(中時)